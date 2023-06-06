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Еще пару дней. На Омскую область надвигаются дожди и долгожданное похолодание

6 июня 2023, 04:10
Фото: Город55
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На Омскую область надвигаются дожди и долгожданное похолодание

В ближайшие дни на регион опустится циклон с обильными осадками.

Жители Омской области не могут дождаться, когда Солнце перестанет так сильно пригревать регион. По информации Обь-Иртышского УГМС, погодные условия сменятся уже на этой неделе.

Сегодня, 6 июня, днем будет +33… + 38 градусов, местами +28. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Юго-западный, западный ветер задует со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.

Завтра, 7 июня, ночью столбик термометра опустится до +16… +21 градуса. В дневное время температура воздуха не изменится (максимум составит +38). Ожидается небольшой дождь с грозой. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. При грозе могут быть порывы до 17 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В четверг ночью, 8 июня, температура составит +16… +21 градус. При прояснении будет +11. В эту ночь жара понемногу начнет спадать, пройдет дождь, сообщают синоптики. Днем воздух прогреется до +25… +30 градусов, но при этом по юго-востоку возможно и +35, а по северо-западу — +20. В светлое время суток также ожидаются осадки с грозой. Ветер сменит направление на запад, северо-запад и задует со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах возможны порывы до 15-20 м/с.

Ранее Город55 писал о прогнозе погоды на первый месяц лета. По информации Гидрометцентра РФ, в Омской области июнь выдастся достаточно жарким.

Месяц пекла. Гидрометцентр РФ сообщил об аномальной июньской жаре в Омской области
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