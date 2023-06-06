В четверг ночью, 8 июня, температура составит +16… +21 градус. При прояснении будет +11. В эту ночь жара понемногу начнет спадать, пройдет дождь, сообщают синоптики. Днем воздух прогреется до +25… +30 градусов, но при этом по юго-востоку возможно и +35, а по северо-западу — +20. В светлое время суток также ожидаются осадки с грозой. Ветер сменит направление на запад, северо-запад и задует со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах возможны порывы до 15-20 м/с.