Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:12
Жители Омской области не могут дождаться, когда Солнце перестанет так сильно пригревать регион. По информации Обь-Иртышского УГМС, погодные условия сменятся уже на этой неделе.
Сегодня, 6 июня, днем будет +33… + 38 градусов, местами +28. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Юго-западный, западный ветер задует со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.
Завтра, 7 июня, ночью столбик термометра опустится до +16… +21 градуса. В дневное время температура воздуха не изменится (максимум составит +38). Ожидается небольшой дождь с грозой. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. При грозе могут быть порывы до 17 м/с.
В четверг ночью, 8 июня, температура составит +16… +21 градус. При прояснении будет +11. В эту ночь жара понемногу начнет спадать, пройдет дождь, сообщают синоптики. Днем воздух прогреется до +25… +30 градусов, но при этом по юго-востоку возможно и +35, а по северо-западу — +20. В светлое время суток также ожидаются осадки с грозой. Ветер сменит направление на запад, северо-запад и задует со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах возможны порывы до 15-20 м/с.
Ранее Город55 писал о прогнозе погоды на первый месяц лета. По информации Гидрометцентра РФ, в Омской области июнь выдастся достаточно жарким.