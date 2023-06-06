Эрдоган намерен внести поправки в конституцию Турции для развития страны

Posted Вчера, 15:37
Published Вчера, 15:37
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В своем обращении к нации после первого заседания нового кабинета министров, Эрдоган подчеркнул необходимость обновления конституции для дальнейшего развития Турции, пишет Общественная служба новостей.
Он отметил, что действующая конституция, принятая в 1982 году, не соответствует современным вызовам, и призвал все парламентские партии и политические силы принять участие в разработке нового проекта турецкой конституции.