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Posted Вчера, 15:37

Published Вчера, 15:37

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Эрдоган намерен внести поправки в конституцию Турции для развития страны

6 июня 2023, 15:37
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своем намерении предложить поправки в конституцию страны, которые будут вынесены на рассмотрение парламента.

В своем обращении к нации после первого заседания нового кабинета министров, Эрдоган подчеркнул необходимость обновления конституции для дальнейшего развития Турции, пишет Общественная служба новостей.

Он отметил, что действующая конституция, принятая в 1982 году, не соответствует современным вызовам, и призвал все парламентские партии и политические силы принять участие в разработке нового проекта турецкой конституции.

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