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ДТП в Иркутске: 14-летний подросток на самокате столкнулся с Toyota RAV4

6 июня 2023, 07:44
Вчера в Иркутске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний парень.

Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел около 16:00 на объездной дороге микрорайона Университетский. 14-летний школьник, двигаясь по проезжей части со стороны микрорайона Первомайский на арендованном самокате, столкнулся с автомобилем Toyota RAV4. В результате аварии парень получил серьезные переломы голени и был доставлен врачам для медицинской помощи, пишет ФедералПресс.

По информации, полученной от полиции, выяснилось, что мальчик использовал ложную дату рождения при аренде самоката, чтобы покататься с друзьями. К сожалению, он не был оборудован защитной экипировкой. В настоящее время проводится административное расследование данного случая.

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