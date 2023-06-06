ДТП в Иркутске: 14-летний подросток на самокате столкнулся с Toyota RAV4

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел около 16:00 на объездной дороге микрорайона Университетский. 14-летний школьник, двигаясь по проезжей части со стороны микрорайона Первомайский на арендованном самокате, столкнулся с автомобилем Toyota RAV4. В результате аварии парень получил серьезные переломы голени и был доставлен врачам для медицинской помощи, пишет ФедералПресс.
По информации, полученной от полиции, выяснилось, что мальчик использовал ложную дату рождения при аренде самоката, чтобы покататься с друзьями. К сожалению, он не был оборудован защитной экипировкой. В настоящее время проводится административное расследование данного случая.