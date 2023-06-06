До 15 км/ч. Омичи рассказали, как относятся к ограничениям скорости электросамокатов

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
За ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч высказались 60% омичей. Также положительно они относятся к идее не пускать за руль детей до 18 лет. Опрос провел сервис SuperJob в начале июня.
Чаще других такое ограничение поддерживают женщины, а также респонденты с детьми. 24% опрошенных выступают против регулирования скорости самокатов, 17% считают меры слишком жесткими, а 7%, наоборот, — слишком мягкими.
Ранее с подобной инициативой выступили депутаты Госдумы. Предложение поддержал и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
На прошлой неделе в Госавтоинспекции Омской области рассказали, где можно кататься на самокатах. В ГИБДД также напомнили, что на тротуаре преимущество движения остается за пешеходом. И любителям езды на самокате это необходимо учитывать.