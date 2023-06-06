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До 15 км/ч. Омичи рассказали, как относятся к ограничениям скорости электросамокатов

6 июня 2023, 06:17
Фото: 1MI
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Большинство омичей согласились с ограничением скорости самокатов до 15 км/ч

Чаще других такое регулирование поддерживают женщины, а также респонденты с детьми.

За ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч высказались 60% омичей. Также положительно они относятся к идее не пускать за руль детей до 18 лет. Опрос провел сервис SuperJob в начале июня.

Чаще других такое ограничение поддерживают женщины, а также респонденты с детьми. 24% опрошенных выступают против регулирования скорости самокатов, 17% считают меры слишком жесткими, а 7%, наоборот, — слишком мягкими.

Ранее с подобной инициативой выступили депутаты Госдумы. Предложение поддержал и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

На прошлой неделе в Госавтоинспекции Омской области рассказали, где можно кататься на самокатах. В ГИБДД также напомнили, что на тротуаре преимущество движения остается за пешеходом. И любителям езды на самокате это необходимо учитывать.

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#Евгений Игишев#Самокат#ПДД#Нарушение пдд#Опрос#Транспорт#Город#Омск#Омская область
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