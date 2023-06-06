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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Диетолог: отказ от жирного, сладкого и мучного необязателен при похудении

6 июня 2023, 10:17
Фитнес-тренер и спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева опровергла утверждение о необходимости полного отказа от определенных видов продуктов в процессе борьбы с лишним весом.

Диетолог объяснила, что жирное, сладкое и мучное не вызывают усиленного набора жира, если их потребление не превышает общую калорийность рациона. Она подчеркнула, что повышение сахара и уровня инсулина в крови от этих продуктов не оказывает прямого влияния на набор веса, пишет Pravda.Ru.

Медведева подчеркнула, что снижение веса достигается через дефицит калорий. Тренер объяснила, что замена обычных продуктов на обезжиренные и обезвоженные версии может создать дефицит калорий, что поможет достичь желаемого результата.

Кроме того, эксперт считает, что массаж не сможет избавить от целлюлита, а временно сгладит рельеф кожи за счет усиления кровотока. Она подчеркнула, что дефицит калорий, физическая активность и силовые тренировки являются ключевыми факторами для борьбы с целлюлитом.

Медведева заключила, что похудение возможно на любом рационе, и призвала не верить в распространенные мифы, а следовать основным принципам, таким как калорийный дефицит и физическая активность.

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