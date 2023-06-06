Диетолог: отказ от жирного, сладкого и мучного необязателен при похудении

Диетолог объяснила, что жирное, сладкое и мучное не вызывают усиленного набора жира, если их потребление не превышает общую калорийность рациона. Она подчеркнула, что повышение сахара и уровня инсулина в крови от этих продуктов не оказывает прямого влияния на набор веса, пишет Pravda.Ru.