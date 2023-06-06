Денис Буцаев сообщил о строительстве мусороперерабатывающего завода в Петербурге

Возведение комплексного объекта проходит в два этапа, и первый уже завершен — создан объект, который будет обрабатывать порядка 200 000 тонн ТКО в год и утилизировать 38 700 тонн. Для этого объекта РЭО предоставил 881,2 миллиона рублей. Второй этап предполагает создание дополнительной сортировочной линии, производственная мощность которой составит примерно 400 000 тонн в год. Также будет построен объект по утилизации мощностью 78 120 тонн мусора ежегодно. Второй этап строительства потребует от РЭО вложения 3,545 млрд рублей. Таким образом, общая стоимость КПО — 4,4 миллиарда рублей.