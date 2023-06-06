Денис Буцаев сообщил о строительстве мусороперерабатывающего завода в Петербурге

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В реализацию инвестпроекта направят более четырех миллиардов рублей. Средства будут получены за счет размещения облигационных выпусков РЭО. Строительством КПО занимается компания «Невский экологический оператор». Соглашение по займам с РЭО уже подписано, пишет издание newia.ru.
Возведение комплексного объекта проходит в два этапа, и первый уже завершен — создан объект, который будет обрабатывать порядка 200 000 тонн ТКО в год и утилизировать 38 700 тонн. Для этого объекта РЭО предоставил 881,2 миллиона рублей. Второй этап предполагает создание дополнительной сортировочной линии, производственная мощность которой составит примерно 400 000 тонн в год. Также будет построен объект по утилизации мощностью 78 120 тонн мусора ежегодно. Второй этап строительства потребует от РЭО вложения 3,545 млрд рублей. Таким образом, общая стоимость КПО — 4,4 миллиарда рублей.
Денис Буцаев подчеркнул, что появление в городе КПО «Волхонка» позволит приблизиться к показателям по двукратному сокращению объемов захораниваемых ТКО и 100%-ной обработке отходов.
Для финансирования проекта РЭО разместит целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев. При этом он отметил, что ставка купонной доходности — это ключевая ставка Центробанка плюс премия в размере 3 процента.
Главная миссия РЭО — создать в стране комплексную систему обращения с ТКО. Национальный проект «Экология» устанавливает показатели, предполагающие достижение к 2030 году стопроцентной сортировки мусора и снижения объема ТКО, отправляемых на полигоны, вдвое. Это позволит снизить экологическую нагрузку на население. Выполнение таких показателей возможно при условии построения в России экономики замкнутого цикла.