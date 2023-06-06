Бюджет на отпуск: 54% россиян готовы потратить не менее 50 тыс. рублей

Большинство опрошенных россиян планируют провести летний отпуск в России на протяжении двух недель, и не меньше 50 тыс. рублей будут потрачены на отдых, по данным исследования Русской школы управления.