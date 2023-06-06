Бюджет на отпуск: 54% россиян готовы потратить не менее 50 тыс. рублей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Исследование охватило сотрудников различных отраслей бизнеса. Из опрошенных 7% планируют отдыхать менее недели, 20,6% — одну неделю, 9,9% — три недели, а 6,9% — месяц и более, пишут iz.ru.
Директор РШУ Анастасия Боровская объяснила, что две недели отпуска являются наиболее удобным вариантом для работников, позволяющим отдохнуть без серьезных нарушений рабочего процесса.
В отношении расходов на отпуск, 10,4% респондентов готовы потратить до 10 тыс. рублей, 14,2% — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 20,9% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 29,1% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 18,7% — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а 6,7% — свыше 200 тыс. рублей.