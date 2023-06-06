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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

АвтоВАЗ может ввести шестидневную рабочую неделю после трехнедельного отпуска

6 июня 2023, 11:57
Согласно сообществу «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», российский производитель автомобилей АвтоВАЗ планирует ввести шестидневную рабочую неделю после трехнедельного корпоративного отпуска, который закончится 19 июня.

По информации инсайдеров, автопроизводитель планирует вводить дополнительные смены по субботам, при условии наличия достаточного количества комплектующих. Если за время отпуска АвтоВАЗ получит необходимые комплектующие из-за рубежа, он намерен увеличить объемы производства за счет субботних смен на всех линиях сборки. Производство различных моделей Lada будет продолжаться в ускоренном темпе до исчерпания запасов комплектующих на заводе, пишут Известия.

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