Авария в час пик. В ДТП с автобусами на Красном Пути пострадали две женщины и ребенок

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Накануне вечером, 5 июня, на улице Красный Путь произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии сотрудники региональной Гоавтоинспекции получили примерно в 19:40.
Столкновение пассажирских транспортов случилось в районе остановки «Городок Водников». По данным полиции, водитель автобуса № 335, мужчина 1966 г. р., не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус № 323, за рулем которого находился мужчина 1982 г. р. В салоне первого ПАЗа находилось в момент аварии 25 человек, в салоне второго — 20 человек.
В ДТП пострадали три пассажира: женщины 1978 г. р. 1999 г. р. и девочка 2009 г. р., рассказали в пресс-центре Госавтоинспекции. Их госпитализировали. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку.
Ранее Город55 писал об аварии, в которой водитель автобуса сбил инспектора ДПС и водителя иномарки. Пострадавшие находятся в больнице, прокуратура вместе с полицией выясняют обстоятельства произошедшего.