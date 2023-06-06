Авария в час пик. В ДТП с автобусами на Красном Пути пострадали две женщины и ребенок

Столкновение пассажирских транспортов случилось в районе остановки «Городок Водников». По данным полиции, водитель автобуса № 335, мужчина 1966 г. р., не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус № 323, за рулем которого находился мужчина 1982 г. р. В салоне первого ПАЗа находилось в момент аварии 25 человек, в салоне второго — 20 человек.