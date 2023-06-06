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Авария в час пик. В ДТП с автобусами на Красном Пути пострадали две женщины и ребенок

6 июня 2023, 03:05
Фото: госавтоинспекция Омской области

В Омске на Красном Пути при столкновении автобусов пострадали две женщины и девочка

В момент столкновения в салонах находились 45 пассажиров.

Накануне вечером, 5 июня, на улице Красный Путь произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии сотрудники региональной Гоавтоинспекции получили примерно в 19:40.

Столкновение пассажирских транспортов случилось в районе остановки «Городок Водников». По данным полиции, водитель автобуса № 335, мужчина 1966 г. р., не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус № 323, за рулем которого находился мужчина 1982 г. р. В салоне первого ПАЗа находилось в момент аварии 25 человек, в салоне второго — 20 человек.

Фото: госавтоинспекция Омской области

В ДТП пострадали три пассажира: женщины 1978 г. р. 1999 г. р. и девочка 2009 г. р., рассказали в пресс-центре Госавтоинспекции. Их госпитализировали. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку.

Ранее Город55 писал об аварии, в которой водитель автобуса сбил инспектора ДПС и водителя иномарки. Пострадавшие находятся в больнице, прокуратура вместе с полицией выясняют обстоятельства произошедшего.

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#Алина Ясинская#Транспорт#Происшествия#ДТП#ДТП с пострадавшими#Авария с пострадавшими#Новости#Омск
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