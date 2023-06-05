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Завод LG в Польше запустил производство умных телевизоров с ПО для России

5 июня 2023, 10:24
На заводе бренда LG в городе Млава, Польша, начали выпускать телевизоры с системой Smart TV, специально настроенные для использования в России. Как сообщает «Коммерсант», эти телевизоры будут поставляться в Россию параллельным импортом.

Производитель организовал отдельную линию производства умных телевизоров для стран СНГ. Они отличаются от техники, выпускаемой на других заводах, набором предустановленных программ, включая российские онлайн-кинотеатры и голосового помощника «Алиса». Без региональной прошивки телевизоры со Smart TV не смогут полноценно функционировать в России, ограничиваясь только показом эфирных каналов. Поэтому LG адаптировала свою технику для российского рынка, пишет 360.

Телевизоры из Млавы сначала поступили в Беларусь, а затем, благодаря параллельному импорту, попали на прилавки в России. Сотрудники нескольких торговых сетей подтвердили, что продаваемая ими техника именно из Польши. По мнению партнера адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, завод формально не нарушил санкции. Однако возможные проблемы, такие как штрафы и уголовные дела, могут возникнуть, если завод решит оказывать консультационные услуги россиянам.

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