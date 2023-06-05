Завод LG в Польше запустил производство умных телевизоров с ПО для России

Телевизоры из Млавы сначала поступили в Беларусь, а затем, благодаря параллельному импорту, попали на прилавки в России. Сотрудники нескольких торговых сетей подтвердили, что продаваемая ими техника именно из Польши. По мнению партнера адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, завод формально не нарушил санкции. Однако возможные проблемы, такие как штрафы и уголовные дела, могут возникнуть, если завод решит оказывать консультационные услуги россиянам.