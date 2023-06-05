Зафиксировано резкое увеличение заболеваемости ИППП в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:06
Согласно официальной статистике Минздрава РФ, количество случаев заболеваний в регионе значительно возросло, особенно в сравнении с предыдущим годом.
Анализируя данные с 2017 по 2022 годы, эксперты отмечают, что в 2020 году количество случаев инфекций, передающихся половым путем, было минимальным. Однако это объясняется тем, что многие люди избегали посещения врачей из-за пандемии коронавируса. Ограничительные меры и опасения, связанные с посещением медицинских учреждений, могли оказать влияние на данную ситуацию, пишет E1.RU.
Один из венерологов отмечает, что заболеваемость сифилисом не снижается, а наоборот, резко возрастает. Возможно, это связано с улучшенной диагностикой, которая позволяет выявлять инфекции даже у тех, кто о них не подозревал.