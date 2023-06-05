Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве в Приморском крае

По данным следствия, злоумышленники обвиняются в вымогательстве денег и захвате имущества у местного бизнесмена, пишет Pravda.Ru. Оба подозреваемых находятся в СИЗО. На данный момент уже девять человек, включая задержанных, находятся под стражей и являются участниками преступной группировки, связанной с криминальным авторитетом Шановым.