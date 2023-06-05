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Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве в Приморском крае

5 июня 2023, 08:11
Сотрудники правоохранительных органов Приморского края задержали двух человек, которых обвиняют в вымогательстве и причастности к вооруженной банде Данияра Шанова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, злоумышленники обвиняются в вымогательстве денег и захвате имущества у местного бизнесмена, пишет Pravda.Ru. Оба подозреваемых находятся в СИЗО. На данный момент уже девять человек, включая задержанных, находятся под стражей и являются участниками преступной группировки, связанной с криминальным авторитетом Шановым.

Уголовное дело в отношении самого лидера преступной группировки, Данияра Шанова, было возбуждено в марте 2023 года. Отмечается, что банда действовала на юге Приморского края с 2003 года.

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