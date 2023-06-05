За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек

Отметим, что мы приводим статистику, где причиной смерти стало именно утопление в воде. Потому часть жертв в нее попросту не попадает. Так, по данным СКР по Омской области, на прошлой неделе утонуло 4 детей, однако в одном из случаев 2-летний мальчик упал в колесо от трактора, которое находилось во дворе дома, где и жил ребенок. Потому эта трагедия может рассматриваться, как несчастный случай.