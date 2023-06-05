За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Городу55 стала известна печальная статистика по водным трагедиям, которые привели к человеческим жертвам. Так, только за прошлую неделю на реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек, среди которых двое детей.
«Всего же с начала 2023 года на водных объектах зарегистрировано 18 происшествий, которые унесли уже 13 человеческих жизней», — рассказал источник Города55.
Отметим, что мы приводим статистику, где причиной смерти стало именно утопление в воде. Потому часть жертв в нее попросту не попадает. Так, по данным СКР по Омской области, на прошлой неделе утонуло 4 детей, однако в одном из случаев 2-летний мальчик упал в колесо от трактора, которое находилось во дворе дома, где и жил ребенок. Потому эта трагедия может рассматриваться, как несчастный случай.
Добавим, что купальный сезон в Омской области официально стартовал только 1 июня и совпал с аномальной жарой, которая накрыла регион и держится уже несколько дней подряд. Чтобы спастись от жары граждане потянулись к водоемам и часто выбирают для купания необорудованные места, что и приводит к трагедиям.