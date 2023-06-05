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За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек

5 июня 2023, 09:27
Фото: 1MI
Причиной большинства трагедий становится купание в необорудованны для этого местах
Среди погибших есть как взрослые, так и маленькие дети.

Городу55 стала известна печальная статистика по водным трагедиям, которые привели к человеческим жертвам. Так, только за прошлую неделю на реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек, среди которых двое детей.

«Всего же с начала 2023 года на водных объектах зарегистрировано 18 происшествий, которые унесли уже 13 человеческих жизней», — рассказал источник Города55.

Отметим, что мы приводим статистику, где причиной смерти стало именно утопление в воде. Потому часть жертв в нее попросту не попадает. Так, по данным СКР по Омской области, на прошлой неделе утонуло 4 детей, однако в одном из случаев 2-летний мальчик упал в колесо от трактора, которое находилось во дворе дома, где и жил ребенок. Потому эта трагедия может рассматриваться, как несчастный случай.

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Добавим, что купальный сезон в Омской области официально стартовал только 1 июня и совпал с аномальной жарой, которая накрыла регион и держится уже несколько дней подряд. Чтобы спастись от жары граждане потянулись к водоемам и часто выбирают для купания необорудованные места, что и приводит к трагедиям.

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