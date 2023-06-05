Врач: овсянка — лучший выбор для здоровья и сбалансированного питания

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В этот период организм нуждается в белках и углеводах, поэтому пропускать завтрак не рекомендуется.
Согласно рекомендациям Павловой, лучшим выбором для завтрака являются грубые овсяные хлопья, которые следует заливать кипячёной водой за полчаса до еды, а не варить. В овсянку можно добавить изюм, фундук или чернослив, что поможет получить витамины, клетчатку и насытить организм, а также снизить уровень холестерина.
Однако многие люди предпочитают «быстрые» каши, что является наиболее нежелательным вариантом для завтрака. Эти продукты обычно содержат большое количество сахара, что способствует набору веса.