Врач: овсянка — лучший выбор для здоровья и сбалансированного питания

Согласно рекомендациям Павловой, лучшим выбором для завтрака являются грубые овсяные хлопья, которые следует заливать кипячёной водой за полчаса до еды, а не варить. В овсянку можно добавить изюм, фундук или чернослив, что поможет получить витамины, клетчатку и насытить организм, а также снизить уровень холестерина.