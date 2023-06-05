Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Врач: овсянка — лучший выбор для здоровья и сбалансированного питания

5 июня 2023, 08:07
Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает, что завтрак играет важную роль в активизации работы надпочечников и желудочно-кишечного тракта, особенно в утренние часы, пишет Pravda.Ru.

В этот период организм нуждается в белках и углеводах, поэтому пропускать завтрак не рекомендуется.

Согласно рекомендациям Павловой, лучшим выбором для завтрака являются грубые овсяные хлопья, которые следует заливать кипячёной водой за полчаса до еды, а не варить. В овсянку можно добавить изюм, фундук или чернослив, что поможет получить витамины, клетчатку и насытить организм, а также снизить уровень холестерина.

Однако многие люди предпочитают «быстрые» каши, что является наиболее нежелательным вариантом для завтрака. Эти продукты обычно содержат большое количество сахара, что способствует набору веса.

Подпишитесь
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Сегодня, 08:12
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
Сегодня, 09:56
Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами
Сегодня, 08:24
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
Сегодня, 09:30
За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Сегодня, 09:27
Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами
Сегодня, 07:32