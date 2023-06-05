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Волонтеры Омского НПЗ очистили берег Иртыша в Советском округе

5 июня 2023, 08:00
Фото: АО Газпромнефть-ОНПЗ
Сотрудники предприятия провели экологическую акцию «Прозрачные реки, чистые берега», приуроченную ко Всемирному дню защиты окружающей среды.

На масштабный субботник собралось более 60 добровольцев. Сотрудники ОНПЗ «Газпром нефти» очистили от мусора прибрежные зоны в микрорайоне «Пригородный» и у гостиницы «Иртыш» — всего более 12 га территории.

Ежегодные субботники и акции по озеленению города стали для предприятия доброй традицией. Этой весной волонтеры ОНПЗ высадили деревья в Советском парке. Для этого со всего предприятия собрали 2,5 тонны макулатуры и обменяли вторсырье на крупномеры.

Омский ОНПЗ регулярно проводит экологические акции в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В их числе не только субботники и озеленение территорий, но и зарыбление акватории Иртыша, а также грантовая поддержка экологических инициатив омичей.

#Омск#Общество#Омская область#Нефть#Экология
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