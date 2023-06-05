Волонтеры Омского НПЗ очистили берег Иртыша в Советском округе

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На масштабный субботник собралось более 60 добровольцев. Сотрудники ОНПЗ «Газпром нефти» очистили от мусора прибрежные зоны в микрорайоне «Пригородный» и у гостиницы «Иртыш» — всего более 12 га территории.
Ежегодные субботники и акции по озеленению города стали для предприятия доброй традицией. Этой весной волонтеры ОНПЗ высадили деревья в Советском парке. Для этого со всего предприятия собрали 2,5 тонны макулатуры и обменяли вторсырье на крупномеры.
Омский ОНПЗ регулярно проводит экологические акции в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В их числе не только субботники и озеленение территорий, но и зарыбление акватории Иртыша, а также грантовая поддержка экологических инициатив омичей.