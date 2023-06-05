Волонтеры Омского НПЗ очистили берег Иртыша в Советском округе

Ежегодные субботники и акции по озеленению города стали для предприятия доброй традицией. Этой весной волонтеры ОНПЗ высадили деревья в Советском парке. Для этого со всего предприятия собрали 2,5 тонны макулатуры и обменяли вторсырье на крупномеры.