Виталий Хоценко поручил найти новые инвестиционные ниши в Омской области

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
На портале Правительства Омской области сообщили, что сегодня, 5 июня, врио губернатора Виталий Хоценко поручил изучит инвестиционный потенциал муниципальных районов.
«Для дальнейшего развития территорий нужны люди, которые будут заходить с новыми инвестиционными проектами», — уточнил Виталий Хоценко.
Отметим, что изучать инвестиционный потенциал, определять новые инвестиционные ниши, а также обеспечивать инвестиционную привлекательность Омской области будет зампред областного правительства Андрей Шпиленко.