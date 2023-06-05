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Виталий Хоценко поручил найти новые инвестиционные ниши в Омской области

5 июня 2023, 09:25
Фото: Город55
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Этим займется зампред областного правительства Андрей Шпиленко.

На портале Правительства Омской области сообщили, что сегодня, 5 июня, врио губернатора Виталий Хоценко поручил изучит инвестиционный потенциал муниципальных районов.

«Для дальнейшего развития территорий нужны люди, которые будут заходить с новыми инвестиционными проектами», — уточнил Виталий Хоценко.

Отметим, что изучать инвестиционный потенциал, определять новые инвестиционные ниши, а также обеспечивать инвестиционную привлекательность Омской области будет зампред областного правительства Андрей Шпиленко.

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