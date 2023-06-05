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В Омской области в 35-градусную жару 2000 человек остались без воды

5 июня 2023, 05:06
Фото: 1MI
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Администрация района не дает ответа, когда эту проблему смогут решить и просит отнестись с понимаем.

В редакцию Города55 обратилась жительница села Сосновка Азовского района. Женщина пожаловалась, что уже несколько дней им приходится сидеть без воды в то время, как на улице сохраняется 35-38-градусная жара.

«На несколько часов дают по капле. 37 градусов жары, а воды нет от слова совсем. Завтра будет + 37…38 градусов и дальше так четыре дня. Я не знаю, как мы будем выживать», — рассказывает женщина.

В Сосновке проживает около 1800 человек, но масштабы проблемы еще больше, так как жалобы поступают и от жителей других деревень Азовского района. Люди обрывают телефоны и пытаются добиться ответов, когда вода наконец появится. Пока же жители района не могут ни помыться, ни постираться, ни помыть посуду.

Из-за сложившейся ситуации родителей просят приносить пятилитровые бутылки с водой, чтобы детям было что попить в течение дня. А в это время представители администрации Азовского района просят отнестись с пониманием к существующей проблеме.

«Понимаем вашу обеспокоенность, как пояснили в Азовском РЭУ „Омскоблводопровод“ из-за аномальной жары происходит большой разбор воды. Ночью воду отключают для того, чтобы наполнить резервуары чистой воды», — заявили в районной администрации.

Но, видимо, эти ночные запасы очень быстро испаряются, раз и днем жители района не замечают изменений в лучшую сторону.

Кстати, омичам тоже скоро придется столкнуться с отключениями воды. Уже в среду, 7 июня, не будет воды с 10.00 до 20.00 в Октябрьском округе из-за ремонта водопровода. Правда, представители «ОмскВодоканала» пообещали разместить машину с питьевой водой на улице Харьковская, 11 и улице Кирова, 5.

Время ремонта. Где отключат воду в Омске 7 июня
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#Юлия Истомина#Отключение воды#Жалобы#Водопровод#Жара#Аномальная жара#Вода#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Азовский район
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