В Омской области в 35-градусную жару 2000 человек остались без воды

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В редакцию Города55 обратилась жительница села Сосновка Азовского района. Женщина пожаловалась, что уже несколько дней им приходится сидеть без воды в то время, как на улице сохраняется 35-38-градусная жара.
«На несколько часов дают по капле. 37 градусов жары, а воды нет от слова совсем. Завтра будет + 37…38 градусов и дальше так четыре дня. Я не знаю, как мы будем выживать», — рассказывает женщина.
В Сосновке проживает около 1800 человек, но масштабы проблемы еще больше, так как жалобы поступают и от жителей других деревень Азовского района. Люди обрывают телефоны и пытаются добиться ответов, когда вода наконец появится. Пока же жители района не могут ни помыться, ни постираться, ни помыть посуду.
Из-за сложившейся ситуации родителей просят приносить пятилитровые бутылки с водой, чтобы детям было что попить в течение дня. А в это время представители администрации Азовского района просят отнестись с пониманием к существующей проблеме.
«Понимаем вашу обеспокоенность, как пояснили в Азовском РЭУ „Омскоблводопровод“ из-за аномальной жары происходит большой разбор воды. Ночью воду отключают для того, чтобы наполнить резервуары чистой воды», — заявили в районной администрации.
Но, видимо, эти ночные запасы очень быстро испаряются, раз и днем жители района не замечают изменений в лучшую сторону.
Кстати, омичам тоже скоро придется столкнуться с отключениями воды. Уже в среду, 7 июня, не будет воды с 10.00 до 20.00 в Октябрьском округе из-за ремонта водопровода. Правда, представители «ОмскВодоканала» пообещали разместить машину с питьевой водой на улице Харьковская, 11 и улице Кирова, 5.