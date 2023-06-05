В Омской области в 35-градусную жару 2000 человек остались без воды

В Сосновке проживает около 1800 человек, но масштабы проблемы еще больше, так как жалобы поступают и от жителей других деревень Азовского района. Люди обрывают телефоны и пытаются добиться ответов, когда вода наконец появится. Пока же жители района не могут ни помыться, ни постираться, ни помыть посуду.