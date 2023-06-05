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В Омской области сгорел двухэтажный дом семьи министра промышленности Посаженникова

5 июня 2023, 11:34
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области
Огонь полностью уничтожил второй этаж дома
Пожар произошел в селе Октябрьское Горьковского района 4 июня.

В селе Октябрьское Горьковского района Омской области вчера, 4 июня, сгорел дом с пристроенным вторым этажом. Сообщение о пожаре поступило 07:05. Подробности Городу55 рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«Дом многоквартирный. Квартира четырехкомнатная общей площадью 88 квадратных метров. На момент прибытия пожарных шел дым из-под кровли одной из квартир. В результате пожара повреждена внутренняя отделка и вещи. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются. На месте было задействовано 3 единицы техники и 5 человек личного состава», — сообщили спасатели.

Погибших и травмированных, к счастью, нет.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, сгоревший дом принадлежит семье министра промышленности Омской области Андрея Поссаженникова. Чиновник отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость.

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#Евгений Игишев#Омск#Андрей Посаженников#Министр промышленности#Происшествия#Омская область#Горьковский район
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