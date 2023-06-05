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Published Сегодня, 03:05

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В Омске появились мошенники, собирающие деньги на нужды СВО от имени гумцентра

5 июня 2023, 03:05
Фото: Город55
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Официальное сообщество волонтеров предупредило жителей региона об активизации злоумышленников.

В телеграм-канале гуманитарного центра Омской области появился пост с сообщением о мошенниках. Злоумышленники создали специальный аккаунт, чтобы обманывать людей. При этом они представляются работниками благотворительной организации.

«Кто-то создал фейковый аккаунт и от нашего имени просит выслать деньги на счет Сбербанка. Прикрепляем сообщение и номер счета, на который просят перечислить деньги», — сообщили в гумцентре.

В посте отмечено, что центр никогда не пишет в личные сообщения омичам и не просит перечислить средства на помощь бойцам СВО.

Фото: официальный телеграм-канал гуманитарного центра Омской области

Мошенники в обращении утверждают, что у организации есть лимиты на переводы, из-за чего возникает сложность при оплате заказа. После пользователю обещают перевести деньги обратно на следующий же день. Мэр Омска Сергей Шелест также предупредил жителей региона о фейковых аккаунтах гумцентра.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Гуманитарная помощь#Мошенники#Мошенничество
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