В Омске появились мошенники, собирающие деньги на нужды СВО от имени гумцентра

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В телеграм-канале гуманитарного центра Омской области появился пост с сообщением о мошенниках. Злоумышленники создали специальный аккаунт, чтобы обманывать людей. При этом они представляются работниками благотворительной организации.
«Кто-то создал фейковый аккаунт и от нашего имени просит выслать деньги на счет Сбербанка. Прикрепляем сообщение и номер счета, на который просят перечислить деньги», — сообщили в гумцентре.
В посте отмечено, что центр никогда не пишет в личные сообщения омичам и не просит перечислить средства на помощь бойцам СВО.
Мошенники в обращении утверждают, что у организации есть лимиты на переводы, из-за чего возникает сложность при оплате заказа. После пользователю обещают перевести деньги обратно на следующий же день. Мэр Омска Сергей Шелест также предупредил жителей региона о фейковых аккаунтах гумцентра.