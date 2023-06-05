В Омске появились мошенники, собирающие деньги на нужды СВО от имени гумцентра

Мошенники в обращении утверждают, что у организации есть лимиты на переводы, из-за чего возникает сложность при оплате заказа. После пользователю обещают перевести деньги обратно на следующий же день. Мэр Омска Сергей Шелест также предупредил жителей региона о фейковых аккаунтах гумцентра.