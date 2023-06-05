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В Омске неизвестные убили студента колледжа культуры и искусств

5 июня 2023, 05:29
Фото: Город55
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Сотрудники правоохранительных органов подтвердили опубликованную в соцсети информацию.

В официальном сообществе омского колледжа культуры и искусств 31 мая появился пост о смерти студента Ильи Селиванова. Молодой человек выбрал учиться «социально-культурной деятельности». Ему было интересно попробовать себя в организации культурных мероприятий и театрализованных представлений.

«Вы могли видеть Илью в наших клипах, на мероприятиях, концертах и конкурсах, ведь он — обаятельный и харизматичный — принимал активное участие в общественной жизни группы, колледжа, города и района. Помощник старосты группы, ответственный, позитивный и творческий парень был дисциплинированным, требовательным к себе, доброжелательным и отзывчивым человеком, имел много друзей и всегда был готов прийти на помощь», — отмечается в посте.

Парень был очень способным и получал хорошие оценки. Известно, что с третьего курса Илья совмещал учебу с работой в ГЦНТ им. Малунцева, где трудился осветителем. Представители учебного заведения почтили память студента и предложили участникам группы взглянуть на его последнюю режиссерскую работу.

Городу55 в пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию об убийстве. Возбуждено уголовное дело. О деталях произошедшего пока не сообщается.

Редакция выражает соболезнования родным и близким молодого человека.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Уголовное дело#Полиция#Убийство#Убийство студента#Студент
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