В Омске неизвестные убили студента колледжа культуры и искусств

Парень был очень способным и получал хорошие оценки. Известно, что с третьего курса Илья совмещал учебу с работой в ГЦНТ им. Малунцева, где трудился осветителем. Представители учебного заведения почтили память студента и предложили участникам группы взглянуть на его последнюю режиссерскую работу.