В Омске начали поливать дороги и газоны, чтобы справиться с аномальной жарой

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Омске начали поливать дороги, газоны и кустарники, что справится с аномальной жарой, сообщили сегодня, 5 июня, в пресс-службе администрации Омска.
«Подобная знойная погода может не только негативно сказываться на самочувствии омичей, но также и на состоянии дорог и растений. Под воздействием высоких температур асфальт становится пластичным и может деформироваться, особенно на тех участках дорог, где отмечается повышенная нагрузка на магистрали», — рассказали в мэрии.
Напомним, в Омской области со 2 июня действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. В ночь на 6 июня столбик термометра опустится до +17. Ветер стихнет: от 2 до 7 метров в секунду. А вот днем во вторник вновь настанет жара — до +39 градусов. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозы.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура выше климатической нормы сохранится на территории региона до конца июня. В среднем в первый месяц лета в Омской области выпадет 55 мм осадков, что для июня является нормой.