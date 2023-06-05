В Омске начали поливать дороги и газоны, чтобы справиться с аномальной жарой

Напомним, в Омской области со 2 июня действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. В ночь на 6 июня столбик термометра опустится до +17. Ветер стихнет: от 2 до 7 метров в секунду. А вот днем во вторник вновь настанет жара — до +39 градусов. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозы.