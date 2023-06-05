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В Омске начали поливать дороги и газоны, чтобы справиться с аномальной жарой

5 июня 2023, 07:23
Фото: Город55
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Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за погоды.

В Омске начали поливать дороги, газоны и кустарники, что справится с аномальной жарой, сообщили сегодня, 5 июня, в пресс-службе администрации Омска.

«Подобная знойная погода может не только негативно сказываться на самочувствии омичей, но также и на состоянии дорог и растений. Под воздействием высоких температур асфальт становится пластичным и может деформироваться, особенно на тех участках дорог, где отмечается повышенная нагрузка на магистрали», — рассказали в мэрии.

Напомним, в Омской области со 2 июня действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. В ночь на 6 июня столбик термометра опустится до +17. Ветер стихнет: от 2 до 7 метров в секунду. А вот днем во вторник вновь настанет жара — до +39 градусов. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура выше климатической нормы сохранится на территории региона до конца июня. В среднем в первый месяц лета в Омской области выпадет 55 мм осадков, что для июня является нормой.

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
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#Евгений Игишев#Аномальная жара#Жара в Омске#Погода#Опасная погода#УДХБ#Полив#Город#Омск
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