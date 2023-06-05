В Новоалтайске пожар в частном доме унес жизни трех человек, включая двух детей

В одном из частных домов на одной из улиц Новоалтайска произошел пожар, который привел к гибели трех человек, включая двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.