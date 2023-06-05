В Новоалтайске пожар в частном доме унес жизни трех человек, включая двух детей

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Пожарные спасатели при осмотре завалов обнаружили тела женщины и двоих детей. После происшествия было возбуждено уголовное дело, и на месте происшествия работают следователи, чтобы выяснить причины и обстоятельства пожара, пишет ФедералПресс.
Ведомство уточнило, что погибшим детям было 4 и 9 лет соответственно. Пожар произошел накануне, и на его тушение были задействованы 33 человека и 11 единиц техники.