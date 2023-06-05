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В Новоалтайске пожар в частном доме унес жизни трех человек, включая двух детей

5 июня 2023, 07:28
В одном из частных домов на одной из улиц Новоалтайска произошел пожар, который привел к гибели трех человек, включая двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Пожарные спасатели при осмотре завалов обнаружили тела женщины и двоих детей. После происшествия было возбуждено уголовное дело, и на месте происшествия работают следователи, чтобы выяснить причины и обстоятельства пожара, пишет ФедералПресс.

Ведомство уточнило, что погибшим детям было 4 и 9 лет соответственно. Пожар произошел накануне, и на его тушение были задействованы 33 человека и 11 единиц техники.

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