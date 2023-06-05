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Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

В Москве подросток госпитализирован после нападения горючей жидкостью

5 июня 2023, 19:09
В Москве госпитализировали 14-летнего подростка, которого облили горючей жидкостью, согласно сообщению столичного управления МВД России.

Заявление, опубликованное РИА Новости, уточняет, что предварительно установлено, что подросток облил горючей жидкостью своего сверстника, в результате чего произошло возгорание. Пострадавший получил серьезные ожоги, по информации прокуратуры Москвы, пишет RT.

В предыдущих новостях также сообщалось о пожаре, в результате которого пострадал один человек. Инцидент произошел на территории завода «Красный Октябрь» на юге Москвы, где в металлическом контейнере хранилось дизельное топливо.

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