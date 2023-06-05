В Москве подросток госпитализирован после нападения горючей жидкостью

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Заявление, опубликованное РИА Новости, уточняет, что предварительно установлено, что подросток облил горючей жидкостью своего сверстника, в результате чего произошло возгорание. Пострадавший получил серьезные ожоги, по информации прокуратуры Москвы, пишет RT.
В предыдущих новостях также сообщалось о пожаре, в результате которого пострадал один человек. Инцидент произошел на территории завода «Красный Октябрь» на юге Москвы, где в металлическом контейнере хранилось дизельное топливо.