В Челябинске женщина убила своего возлюбленного и хранила его тело на балконе

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Оказалось, что его любовница убила его еще в ноябре прошлого года, а затем расчленила труп и хранила его на балконе все это время, пишет ФедералПресс.
По информации пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по региону, между подозреваемой и потерпевшим возник конфликт, в результате которого женщина нанесла мужчине смертельный удар тупым предметом. Тело было обнаружено, когда запах начал распространяться с балкона и беспокоить соседей, которые немедленно обратились в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, а подозреваемая была задержана. Это ужасное преступление вызвало шок и ужас в местном сообществе, и следствие продолжает разрабатывать подробности этого жуткого случая.