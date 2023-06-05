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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Челябинске женщина убила своего возлюбленного и хранила его тело на балконе

5 июня 2023, 07:23
В одной из квартир на улице Калмыкова в Челябинске обнаружено тело 42-летнего мужчины, который ранее считался пропавшим без вести.

Оказалось, что его любовница убила его еще в ноябре прошлого года, а затем расчленила труп и хранила его на балконе все это время, пишет ФедералПресс.

По информации пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по региону, между подозреваемой и потерпевшим возник конфликт, в результате которого женщина нанесла мужчине смертельный удар тупым предметом. Тело было обнаружено, когда запах начал распространяться с балкона и беспокоить соседей, которые немедленно обратились в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а подозреваемая была задержана. Это ужасное преступление вызвало шок и ужас в местном сообществе, и следствие продолжает разрабатывать подробности этого жуткого случая.

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