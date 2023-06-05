В Алапаевске мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем «Лада Веста»

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По официальной информации, водитель автомобиля «Лада Веста», нарушая правила дорожного движения, совершал обгон в месте, где это было запрещено, и столкнулся с движущимся навстречу мотоциклом «Хонда». В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и скончался, пишет ФедералПресс.
Полиция уточнила, что за рулем автомобиля находился 23-летний молодой мужчина, не имеющий водительского удостоверения. Его проверили на алкогольное опьянение, и результаты показали, что он был трезв. Также выяснилось, что водитель мотоцикла также не обладал водительским удостоверением.
Это трагическое событие привело к гибели мотоциклиста, и полиция проводит дальнейшее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.