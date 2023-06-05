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В Алапаевске мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем «Лада Веста»

5 июня 2023, 07:25
По информации пресс-службы областной Госавтоинспекции, в городе Алапаевск произошло ДТП, в котором участвовали отечественный автомобиль «Лада Веста» и мотоцикл марки «Хонда». В результате ДТП мотоциклист скончался на месте.

По официальной информации, водитель автомобиля «Лада Веста», нарушая правила дорожного движения, совершал обгон в месте, где это было запрещено, и столкнулся с движущимся навстречу мотоциклом «Хонда». В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и скончался, пишет ФедералПресс.

Полиция уточнила, что за рулем автомобиля находился 23-летний молодой мужчина, не имеющий водительского удостоверения. Его проверили на алкогольное опьянение, и результаты показали, что он был трезв. Также выяснилось, что водитель мотоцикла также не обладал водительским удостоверением.

Это трагическое событие привело к гибели мотоциклиста, и полиция проводит дальнейшее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

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