В Алапаевске мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем «Лада Веста»

Полиция уточнила, что за рулем автомобиля находился 23-летний молодой мужчина, не имеющий водительского удостоверения. Его проверили на алкогольное опьянение, и результаты показали, что он был трезв. Также выяснилось, что водитель мотоцикла также не обладал водительским удостоверением.



Это трагическое событие привело к гибели мотоциклиста, и полиция проводит дальнейшее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.



