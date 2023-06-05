Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Изображение материала

Треть омских компаний задают вопросы соискателям о семье и детях

5 июня 2023, 05:27
Фото: 1MI
Иллюстрация
Основная причина таких вопросов — возможный декретный отпуск сотрудника.

34% омских работодателей на собеседовании интересуются у кандидатов вопросами семейной жизни и планах завести детей. Данные опроса представил сервис по поиску вакансий HeadHunter. Вопросы о личной жизни задают как женщинам, так и мужчинам.

Еще 25% работодателей ответили, что спрашивают кандидата о семье в зависимости от уровня должности будущего работника. И 33% организаций не имеют подобной практики.

Основная причина таких вопросов — возможный декретный отпуск сотрудника. Согласно ТК РФ, отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям не только матерью, но и отцом ребенка.

Ранее омичи рассказали, что страхование на работе для них важнее, чем бесплатное питание и корпоративы. Но все же, наиболее значимым условием труда работники, в первую очередь, назвали достойную зарплату.

Читайте также:
Омичам страхование на работе важнее, чем бесплатное питание и корпоративыЗарплата до 100 тысяч. Оборонный завод в Омске ищет рабочих и инженеровПо щучьему веленью. Сколько безработных в Омской области
#Евгений Игишев#Вакансия#Работа#Семья#Работодатель#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Сегодня, 08:12
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
Сегодня, 09:56
Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами
Сегодня, 08:24
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
Сегодня, 09:30
За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Сегодня, 09:27
Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами
Сегодня, 07:32