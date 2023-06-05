Треть омских компаний задают вопросы соискателям о семье и детях

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
34% омских работодателей на собеседовании интересуются у кандидатов вопросами семейной жизни и планах завести детей. Данные опроса представил сервис по поиску вакансий HeadHunter. Вопросы о личной жизни задают как женщинам, так и мужчинам.
Еще 25% работодателей ответили, что спрашивают кандидата о семье в зависимости от уровня должности будущего работника. И 33% организаций не имеют подобной практики.
Основная причина таких вопросов — возможный декретный отпуск сотрудника. Согласно ТК РФ, отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям не только матерью, но и отцом ребенка.
Ранее омичи рассказали, что страхование на работе для них важнее, чем бесплатное питание и корпоративы. Но все же, наиболее значимым условием труда работники, в первую очередь, назвали достойную зарплату.