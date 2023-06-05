Торфяной пожар в Челябинской области продолжается уже неделю

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Для локализации пожара задействовано 76 человек и 15 единиц техники. Планируется провести отжиг кромки пожара, чтобы предотвратить его распространение, пишет ФедералПресс.
Пожар начался еще 1 июня. Однако тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью. Эти факторы создают значительные трудности для спасателей, которые прилагают все усилия для полного потушения пожара и предотвращения его распространения.
Власти и экстренные службы продолжают мониторить ситуацию и предпринимать необходимые меры для защиты населения и окружающей территории от возможных последствий этого торфяного пожара.