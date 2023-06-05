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Торфяной пожар в Челябинской области продолжается уже неделю

5 июня 2023, 07:32
В Аргаяшском районе Челябинской области уже почти неделю продолжается борьба с крупным торфяным пожаром. Как сообщили в пресс-службе Главного управления лесами по региону, на данный момент нет угрозы населенным пунктам.

Для локализации пожара задействовано 76 человек и 15 единиц техники. Планируется провести отжиг кромки пожара, чтобы предотвратить его распространение, пишет ФедералПресс.

Пожар начался еще 1 июня. Однако тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью. Эти факторы создают значительные трудности для спасателей, которые прилагают все усилия для полного потушения пожара и предотвращения его распространения.

Власти и экстренные службы продолжают мониторить ситуацию и предпринимать необходимые меры для защиты населения и окружающей территории от возможных последствий этого торфяного пожара.

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