Стали известны подробности убийства 19-летнего студента омского колледжа

Оказалось, что утром 7 мая на улице Ленина бригада скорой помощи госпитализировала пьяного 19-летнего омича с тяжкими телесными повреждениями. А 31 мая потерпевший скончался в больнице. После чего уголовное дело направили в следственные органы СУ СК России по Омской области.