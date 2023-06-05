Стали известны подробности убийства 19-летнего студента омского колледжа

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 22-летнего омича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Оказалось, что утром 7 мая на улице Ленина бригада скорой помощи госпитализировала пьяного 19-летнего омича с тяжкими телесными повреждениями. А 31 мая потерпевший скончался в больнице. После чего уголовное дело направили в следственные органы СУ СК России по Омской области.
Кроме того, стало известно, что драка началась из-за оскорблений подозреваемого.
«Информация о том, что конфликт произошел на межнациональной почве, является недостоверной, так как и фигурант, и потерпевший одной национальности», — уточнили в полиции.
В данный момент подозреваемый находится под стражей.