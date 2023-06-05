Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Изображение материала

Стали известны подробности убийства 19-летнего студента омского колледжа

5 июня 2023, 09:57
Фото: Город55
иллюстрация
Молодой человек скончался в больнице спустя 4 недели.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 22-летнего омича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Оказалось, что утром 7 мая на улице Ленина бригада скорой помощи госпитализировала пьяного 19-летнего омича с тяжкими телесными повреждениями. А 31 мая потерпевший скончался в больнице. После чего уголовное дело направили в следственные органы СУ СК России по Омской области.

Кроме того, стало известно, что драка началась из-за оскорблений подозреваемого.

«Информация о том, что конфликт произошел на межнациональной почве, является недостоверной, так как и фигурант, и потерпевший одной национальности», — уточнили в полиции.

В данный момент подозреваемый находится под стражей.

В Омске неизвестные убили студента колледжа культуры и искусств
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Новости#Омск#Омская область#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Смерть#Драка#Видео
Подпишитесь
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Сегодня, 08:12
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
Сегодня, 09:56
Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами
Сегодня, 08:24
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
Сегодня, 09:30
За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Сегодня, 09:27
Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами
Сегодня, 07:32