Российское экологическое движение предлагает добровольцев для патрулирования неба

«Мы рассчитываем использовать потенциал уже действующих добровольцев РЭД для защиты российских городов и сел, и надеемся, что все российские экологические активисты и не только охотно присоединятся к этой инициативе патрулирования неба. Это могут быть молодежь, студенты, даже школьники и пенсионеры. Люди хотят помочь защитить свою Родину, свои дома, свои семьи».