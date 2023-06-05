Российское экологическое движение предлагает добровольцев для патрулирования неба

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
РЭД предлагает использовать свою информационную платформу «Птица в облаке» (ПВО) для системы контроля над коптерами и беспилотными летательными аппаратами. Это предложение направлено на обеспечение безопасности населенных пунктов России, считают экологи.
Исполнительный директор РЭД, Элмурод Расулмухамедов, отметил:
«Мы рассчитываем использовать потенциал уже действующих добровольцев РЭД для защиты российских городов и сел, и надеемся, что все российские экологические активисты и не только охотно присоединятся к этой инициативе патрулирования неба. Это могут быть молодежь, студенты, даже школьники и пенсионеры. Люди хотят помочь защитить свою Родину, свои дома, свои семьи».
Это предложение направлено на повышение безопасности и защиты населенных пунктов России от возможных негативных последствий использования беспилотных аппаратов, пишет ФедералПресс.