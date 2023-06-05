Пытался подтянуться на перекладине. Омич погиб, играя в футбол

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В омском следкоме рассказали подробности несчастного случая на футбольной площадке, где погиб 29-летний мужчина. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 2 июня, в парке «Пиратский остров».
«Потерпевший играл в футбол и находился у металлический футбольных ворот, на которых он повис руками и пытался подтянуться, в этот момент ворота опрокинулись вместе с мужчиной и упали мужчине на грудь. По пути в медицинское учреждение он скончался», — рассказали в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». У погибшего мужчины остались жена и двое детей.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест поручил разобраться в этом трагическом происшествии.