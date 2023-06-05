Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Изображение материала

Пытался подтянуться на перекладине. Омич погиб, играя в футбол

5 июня 2023, 09:56
Фото: 1MI

Стали известны подробности трагедии на футбольной площадке в Омске, где погиб мужчина

Следком завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В омском следкоме рассказали подробности несчастного случая на футбольной площадке, где погиб 29-летний мужчина. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 2 июня, в парке «Пиратский остров».

«Потерпевший играл в футбол и находился у металлический футбольных ворот, на которых он повис руками и пытался подтянуться, в этот момент ворота опрокинулись вместе с мужчиной и упали мужчине на грудь. По пути в медицинское учреждение он скончался», — рассказали в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». У погибшего мужчины остались жена и двое детей.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест поручил разобраться в этом трагическом происшествии.

Остались жена и дети. Омича насмерть придавило футбольными воротами
Узнать подробнее
Мэр Омска поручил разобраться с трагедией на футбольной площадке, где погиб мужчина
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Трагедия#Следком#Смерть#Несчастный случай#Уголовное дело#Происшествия#Общество
Подпишитесь
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Сегодня, 08:12
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
Сегодня, 09:56
Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами
Сегодня, 08:24
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
Сегодня, 09:30
За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Сегодня, 09:27
Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами
Сегодня, 07:32