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Птицефабрику «Русь» в Омской области выкупил ее бывший владелец

5 июня 2023, 12:09
Фото: 1MI
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Сумма сделки составила 114,5 млн рублей.

Птицефабрику «Русь» в Азовском районе Омской области выкупил бывший владелец Игорь Николаенко. Договор купли-продажи заключили 1 июня 2023 года. Сумма сделки составила 114,5 млн рублей.

«01.06.2023 г. между ЗАО „Русь“, в лице финансового управляющего, и ИП Николаенко Игорем Владимировичем заключен договор купли-продажи путем проведения открытых торгов. Цена продажи составила 114 522 876,00 руб.» — говорится в документах.

Игорь Николаенко ранее был владельцем контрольного пакета акций ЗАО «Русь» и генеральным директором предприятия.

В начале апреля стало известно, что имущество разорившегося ЗАО «Русь» под Омском выставили на продажу. В лот вошло 320 объектов движимого и недвижимого имущества. Банкротом ЗАО признали еще в октябре 2015 года. С 2020 года конкурсным управляющим на предприятии стал представитель саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Владимир Наймаер.

Имущество разорившегося ЗАО «Русь» под Омском выставили на продажу за 114 млн рублей
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#Евгений Игишев#Русь#Птицефабрика#Бизнес#Бизнес-новости#Омск#Омская область
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