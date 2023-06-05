Птицефабрику «Русь» в Омской области выкупил ее бывший владелец

В начале апреля стало известно, что имущество разорившегося ЗАО «Русь» под Омском выставили на продажу. В лот вошло 320 объектов движимого и недвижимого имущества. Банкротом ЗАО признали еще в октябре 2015 года. С 2020 года конкурсным управляющим на предприятии стал представитель саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Владимир Наймаер.