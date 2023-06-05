Птицефабрику «Русь» в Омской области выкупил ее бывший владелец

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Птицефабрику «Русь» в Азовском районе Омской области выкупил бывший владелец Игорь Николаенко. Договор купли-продажи заключили 1 июня 2023 года. Сумма сделки составила 114,5 млн рублей.
«01.06.2023 г. между ЗАО „Русь“, в лице финансового управляющего, и ИП Николаенко Игорем Владимировичем заключен договор купли-продажи путем проведения открытых торгов. Цена продажи составила 114 522 876,00 руб.» — говорится в документах.
Игорь Николаенко ранее был владельцем контрольного пакета акций ЗАО «Русь» и генеральным директором предприятия.
В начале апреля стало известно, что имущество разорившегося ЗАО «Русь» под Омском выставили на продажу. В лот вошло 320 объектов движимого и недвижимого имущества. Банкротом ЗАО признали еще в октябре 2015 года. С 2020 года конкурсным управляющим на предприятии стал представитель саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Владимир Наймаер.