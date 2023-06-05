Психолог рассказала, почему большинство россиян хранят старые вещи

Согласно опросу, проведенному одной сети магазинов, около 64% респондентов пользуются вещами максимально возможное время, пока они пригодны, а около 21% избавляются от вещей, когда они становятся не нужны. Вместе с тем, каждый десятый житель страны (11%) готов хранить ненужные вещи на всякий случай.