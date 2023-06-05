Психолог рассказала, почему большинство россиян хранят старые вещи

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
В беседе с журналистами NEWS.ru эксперт отметила, что с позиции психологии, у тех людей, которые имеют стремление хранить старые вещи, никаких отклонений нет.
Согласно опросу, проведенному одной сети магазинов, около 64% респондентов пользуются вещами максимально возможное время, пока они пригодны, а около 21% избавляются от вещей, когда они становятся не нужны. Вместе с тем, каждый десятый житель страны (11%) готов хранить ненужные вещи на всякий случай.
«Это психическая норма, так делают не только в России, но и по всему миру. Во всем мире делают акцент на старых вещах, на антиквариате, ретростиле. Например, продают бабушкин фарфор, который стоит гораздо дороже, чем когда его бабушка покупала», — сообщила Колосова.
Специалист также акцентировала внимание, что чаще старые вещи хранят люди после 40–50 лет.