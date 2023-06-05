Под Харьковом поврежден аммиакопровод

Posted Сегодня, 20:43
Published Сегодня, 20:43
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Он отметил, что трасса потерпела разгерметизацию, в результате чего в окрестных поселках возможно попадание вредного вещества в воздух. Об этом пишет издание 360tv.ru.
Незамедлительно был развернут штаб для оперативной ликвидации последствий инцидента. На месте происшествия работает аварийная бригада, занимающаяся необходимыми ремонтными работами.
Подробности о причинах порыва трубы и масштабах аварии в настоящее время не раскрываются.