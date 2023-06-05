Остались жена и дети. Омича насмерть придавило футбольными воротами

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Омске в минувшую пятницу, 2 июня, около 20:30 часов омича насмерть придавило футбольными воротами. Сообщение об инциденте появилось в городских пабликах ВКонтакте.
«В парке „Пиратский остров“ во время игры в футбол на молодого человека упали футбольные ворота, которые не были ничем закреплены, в следствии чего парень скончался. У него остались жена и 2 маленьких детей. Администрация хочет уйти от ответственности. На территории не было медика и аптечки», — говорится в сообщении.
Близкие семьи погибшего просят очевидцев откликнутся.