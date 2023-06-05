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Остались жена и дети. Омича насмерть придавило футбольными воротами

5 июня 2023, 06:53
Фото: 1MI
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В Омске местного жителя насмерть придавило футбольными воротами

Трагедия произошла в парке «Пиратский остров» в минувшую пятницу.

В Омске в минувшую пятницу, 2 июня, около 20:30 часов омича насмерть придавило футбольными воротами. Сообщение об инциденте появилось в городских пабликах ВКонтакте.

«В парке „Пиратский остров“ во время игры в футбол на молодого человека упали футбольные ворота, которые не были ничем закреплены, в следствии чего парень скончался. У него остались жена и 2 маленьких детей. Администрация хочет уйти от ответственности. На территории не было медика и аптечки», — говорится в сообщении.

Близкие семьи погибшего просят очевидцев откликнутся.

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