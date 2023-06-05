Опрос: предложение об увеличении рабочей недели до 6 дней вызывает смешанные реакции

Однако 32% опрошенных считают, что текущие графики работы и привычная схема рабочей недели уже устраивают и изменения не требуются. В опросе также приняли участие безработные, которым продолжительность рабочей недели в настоящий момент не имеет большого значения, и эта категория составила 7% опрошенных.