Опрос: предложение об увеличении рабочей недели до 6 дней вызывает смешанные реакции

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Редакция «ФедералПресс» провела опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к этой инициативе.
Согласно данным опроса, только 14% опрошенных поддерживают идею увеличения рабочей недели до 6 дней. Почти половина россиян (47%) выразили желание работать всего 4 дня в неделю, и такой проект также был представлен в Государственную Думу.
Однако 32% опрошенных считают, что текущие графики работы и привычная схема рабочей недели уже устраивают и изменения не требуются. В опросе также приняли участие безработные, которым продолжительность рабочей недели в настоящий момент не имеет большого значения, и эта категория составила 7% опрошенных.
По мнению инициаторов данной инициативы, введение шестидневной рабочей недели поможет стимулировать экономику. Однако реакция общества на это предложение является смешанной, и необходимо учитывать различные мнения и интересы в обсуждении данной темы.