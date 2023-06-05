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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Опрос: предложение об увеличении рабочей недели до 6 дней вызывает смешанные реакции

5 июня 2023, 07:26
На прошлой неделе в Государственную Думу было внесено предложение об увеличении рабочей недели до 6 дней.

Редакция «ФедералПресс» провела опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к этой инициативе.

Согласно данным опроса, только 14% опрошенных поддерживают идею увеличения рабочей недели до 6 дней. Почти половина россиян (47%) выразили желание работать всего 4 дня в неделю, и такой проект также был представлен в Государственную Думу.

Однако 32% опрошенных считают, что текущие графики работы и привычная схема рабочей недели уже устраивают и изменения не требуются. В опросе также приняли участие безработные, которым продолжительность рабочей недели в настоящий момент не имеет большого значения, и эта категория составила 7% опрошенных.

По мнению инициаторов данной инициативы, введение шестидневной рабочей недели поможет стимулировать экономику. Однако реакция общества на это предложение является смешанной, и необходимо учитывать различные мнения и интересы в обсуждении данной темы.

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