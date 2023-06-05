Омский завод смазочных материалов увеличит выпуск синтетических присадок в 4 раза

Проект предусматривает технологическое обновление основных этапов производства — от комплекса хранения сырья до нового оснащения установки и инфраструктурных систем. В разработке уникальных технических решений и их реализации задействованы ведущие российские промышленные компании. Новое оборудование позволит одновременно использовать несколько типов химических компонентов: это значительно увеличит скорость производства и позволит создавать различные виды присадок с высокими моющими и антикоррозионными свойствами. В работу установки по выпуску синтетических присадок будут внедрены современные цифровые системы управления технологическими процессами и контроля.