Омские антимонопольщики оштрафовали «Газпромбанк» на 350 тысяч за рассылку рекламы

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Омич пожаловался на АО «Газпромбанк» из-за рекламной рассылки банковских услуг. Отметим, что смс приходили без его согласия. Об этом сообщили в региональном управлении ФАС России.
«Кроме этого, антимонопольный орган установил, что в рекламных сообщениях, направленных заявителю, содержалась информация о сумме кредита и процентной ставке при отсутствии сведений об иных условиях, влияющих на стоимость кредита для заемщика», — уточнили в УФАС.
В банке пояснили, что в смс также были гиперссылки, перейдя по которым можно ознакомиться со всей информацией по по кредиту. Но этот довод признали несостоятельным и «Газпромбанк» получил штраф в размере 350 тысяч рублей.