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Омские антимонопольщики оштрафовали «Газпромбанк» на 350 тысяч за рассылку рекламы

5 июня 2023, 12:41
Фото: Город55
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Банк нарушил требования закона о рекламе.

Омич пожаловался на АО «Газпромбанк» из-за рекламной рассылки банковских услуг. Отметим, что смс приходили без его согласия. Об этом сообщили в региональном управлении ФАС России.

«Кроме этого, антимонопольный орган установил, что в рекламных сообщениях, направленных заявителю, содержалась информация о сумме кредита и процентной ставке при отсутствии сведений об иных условиях, влияющих на стоимость кредита для заемщика», — уточнили в УФАС.

В банке пояснили, что в смс также были гиперссылки, перейдя по которым можно ознакомиться со всей информацией по по кредиту. Но этот довод признали несостоятельным и «Газпромбанк» получил штраф в размере 350 тысяч рублей.

Штраф придется заплатить. «Почта Банк» пытался оспорить решение омского УФАС
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#Ксения Карагодина#Реклама#УФАС#Газпромбанк#Борьба с смс-рассылками#Смс#Нарушение#Нарушения#Общество#Город#Происшествия#Штраф#Омск
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