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Омич-эсер Радик Миниханов получил высокую награду от лидера российских мусульман

5 июня 2023, 13:29
Фото: РО Справедливая Россия - За Правду
Председателю региональной автономии татар Омской области вручили медаль «За заслуги».

Медаль «За заслуги» Радику Миниханову вручил лично председатель Духовного управления мусульман РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Торжественная церемония прошла в Москве, в здании Татарского культурного центра. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы, общественники, представители администрации президента.

Радик Миниханов — единственный в регионе обладатель высокой награды.

«Эта медаль вручается за развитие межнациональных и межконфессиональных отношений. Я занимаюсь общественной деятельностью в сфере государственной политики больше 20 лет. Это дорогого стоит, что духовное управление заметило наш труд в сфере объединения и дружбы народов омского Прииртышья. Работа проделана огромная, есть дальнейшие планы и задачи, которые исходят от нашего президента, по консолидации и гармонизации нашего общества», — сказал он.
Фото: РО Справедливая Россия - За Правду

С наградой Радика Миниханова поздравило руководство омского отделения партии «Справедливая Россия — За Правду», в которой он состоит.

«Мы искренне рады и гордимся тем, что один из ярчайших представителей партии „Справедливая Россия“ в Омской области Радик Миниханов награжден высочайшей наградой. Медаль присуждается тем, кто способствует развитию межнациональных отношений. Это особенно важно в период проведения спецоперации в Украине. Награда вручается в том числе и за поддержку наших воинов. Для нас это вдвойне почетно. Радостно, что именно член нашей партии заслужил впервые за 20 лет на территории Омской области эту медаль», — прокомментировал председатель совета регионального отделения партии Андрей Жуковский.

Напомним, Радик Миниханов — председатель региональной автономии татар Омской области, член совета Федеральной национально-культурной автономии татар России, член координационного общественного совета при мэре Омска, член консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе Омской области.

#Общество#Омск#Омская область
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