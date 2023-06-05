Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза

В ОмГУ им. Достоевского назревает очередной конфликт. Городу55 стало известно, что трех студентов выселяют из общежития. Поводом для этого якобы стало распитие спиртных напитков на дне рождения одного из обучающихся, которое и, правда, запрещено правилами проживания в общежитии. Но в этой истории не все так однозначно. У одного из выселяемых людей были натянутые отношения с одним из проректоров в вузе и членами студенческого совета общежития.