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Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза

5 июня 2023, 09:56
Фото: Город55
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В Омске студентам ОмГУ предложили заселиться в общежитие другого вуза

Один из студентов планирует обращаться в прокуратуру, так как считает выселение из общежития классического университета незаконным.

В ОмГУ им. Достоевского назревает очередной конфликт. Городу55 стало известно, что трех студентов выселяют из общежития. Поводом для этого якобы стало распитие спиртных напитков на дне рождения одного из обучающихся, которое и, правда, запрещено правилами проживания в общежитии. Но в этой истории не все так однозначно. У одного из выселяемых людей были натянутые отношения с одним из проректоров в вузе и членами студенческого совета общежития.

Студент пришел в свою комнату с работы и через 5-10 минут к нему заявились члены студсовета общежития. Последние сели писать акт на студента и еще двух гостей, находившихся в этой комнате, из-за подготовки к распитию спиртных напитков. Но проводить медосвидетельствование, которое подтвердило бы или опровергло употребление алкогольных напитков, отказались.

Добавим, что в правилах внутреннего распорядка студгородка ОмГУ есть пункты о следующих запретах:

  • Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции,
  • Нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
  • Хранение, употребление и распространение наркотических и других психотропных веществ».

Пункта с запретом на хранение алкоголя в этих правилах нет. Но возможно, скоро он и появиться, чтобы в следующий раз не возникало таких спорных ситуаций.

В день выселения, который выпал на 31 мая, у заведующей по общежитию даже не оказалось соответствующего приказа. Сейчас же выселяемым студентам, дабы замять ситуацию, предлагают места в общежитии Аграрного университета.

Два студента уже сами заселились в 10 корпус ОмГАУ по улице Сибаковская, 9 0 по личным причинам. Еще один сообщил, что покинет свою комнату только по решению суда. В ближайшее время он также планируют обратиться в прокуратуру, так как считает выселение незаконным.

Напомним, ранее Город55 рассказывал об изменившихся правилах проживания в общежитии ОмГУ. Теперь студентов будут выселять, если они оформляют академический отпуск, отпуск по беременности или уходу за ребенком. Угроза выселения грозит и всем студентам, которые не платили за проживание в общежитии более двух месяцев.

Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития
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#Юлия Истомина#ОмГУ#Общежитие#Студенты#Выселение#Конфликт#Вуз#Жалоба#Город#Общество#Новости#Омск
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