Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
В ОмГУ им. Достоевского назревает очередной конфликт. Городу55 стало известно, что трех студентов выселяют из общежития. Поводом для этого якобы стало распитие спиртных напитков на дне рождения одного из обучающихся, которое и, правда, запрещено правилами проживания в общежитии. Но в этой истории не все так однозначно. У одного из выселяемых людей были натянутые отношения с одним из проректоров в вузе и членами студенческого совета общежития.
Студент пришел в свою комнату с работы и через 5-10 минут к нему заявились члены студсовета общежития. Последние сели писать акт на студента и еще двух гостей, находившихся в этой комнате, из-за подготовки к распитию спиртных напитков. Но проводить медосвидетельствование, которое подтвердило бы или опровергло употребление алкогольных напитков, отказались.
Добавим, что в правилах внутреннего распорядка студгородка ОмГУ есть пункты о следующих запретах:
Пункта с запретом на хранение алкоголя в этих правилах нет. Но возможно, скоро он и появиться, чтобы в следующий раз не возникало таких спорных ситуаций.
В день выселения, который выпал на 31 мая, у заведующей по общежитию даже не оказалось соответствующего приказа. Сейчас же выселяемым студентам, дабы замять ситуацию, предлагают места в общежитии Аграрного университета.
Два студента уже сами заселились в 10 корпус ОмГАУ по улице Сибаковская, 9 0 по личным причинам. Еще один сообщил, что покинет свою комнату только по решению суда. В ближайшее время он также планируют обратиться в прокуратуру, так как считает выселение незаконным.
Напомним, ранее Город55 рассказывал об изменившихся правилах проживания в общежитии ОмГУ. Теперь студентов будут выселять, если они оформляют академический отпуск, отпуск по беременности или уходу за ребенком. Угроза выселения грозит и всем студентам, которые не платили за проживание в общежитии более двух месяцев.