Обманула детей. Омский педагог украла больше миллиона у воспитанников интерната

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
63-летняя жительница Омска проходит по статье 159 УК РФ. Прокуратура Октябрьского округа утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве. По предварительным данным, на ее совести семь эпизодов преступления.
По версии следствия, социальный педагог адаптивной школы-интерната № 5 мошенничала в период с 2012 по 2016 годы. Женщина убеждала своих воспитанников передавать ей деньги, чтобы она помещала их на накопительный счет. Дети в свою очередь верили педагогу, отдавая ей деньги, а также банковские карты.
В общей сложности таким образом злоумышленница похитила больше одного млн рублей. Она частично признала вину, не согласившись с размером причиненного ущерба, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Октябрьский райсуд рассмотрит по существу это уголовное дело.
Ранее в Центральном районном суде состоялось заседание по уголовному делу бывшего преподавателя омского политеха. 59-летнего педагога ОмГТУ признали виновным в мошенничестве почти на один млн рублей.