Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Изображение материала

Обманула детей. Омский педагог украла больше миллиона у воспитанников интерната

5 июня 2023, 04:26
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске педагог интерната украла у своих воспитанников больше одного миллиона

Женщина признала вину частично.

63-летняя жительница Омска проходит по статье 159 УК РФ. Прокуратура Октябрьского округа утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве. По предварительным данным, на ее совести семь эпизодов преступления.

По версии следствия, социальный педагог адаптивной школы-интерната № 5 мошенничала в период с 2012 по 2016 годы. Женщина убеждала своих воспитанников передавать ей деньги, чтобы она помещала их на накопительный счет. Дети в свою очередь верили педагогу, отдавая ей деньги, а также банковские карты.

В общей сложности таким образом злоумышленница похитила больше одного млн рублей. Она частично признала вину, не согласившись с размером причиненного ущерба, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Октябрьский райсуд рассмотрит по существу это уголовное дело.

Ранее в Центральном районном суде состоялось заседание по уголовному делу бывшего преподавателя омского политеха. 59-летнего педагога ОмГТУ признали виновным в мошенничестве почти на один млн рублей.

Преподавателю ОмГТУ вынесли приговор за обман своего же вуза
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Дети#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Мошенничество#Суд#Уголовное дело#Интернат#Школа-интернат#Деньги#Педагог
Подпишитесь
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Сегодня, 08:12
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
Сегодня, 09:56
Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами
Сегодня, 08:24
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
Сегодня, 09:30
За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Сегодня, 09:27
Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами
Сегодня, 07:32