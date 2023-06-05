Обманула детей. Омский педагог украла больше миллиона у воспитанников интерната

По версии следствия, социальный педагог адаптивной школы-интерната № 5 мошенничала в период с 2012 по 2016 годы. Женщина убеждала своих воспитанников передавать ей деньги, чтобы она помещала их на накопительный счет. Дети в свою очередь верили педагогу, отдавая ей деньги, а также банковские карты.