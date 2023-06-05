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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Нефтяные цены растут более чем на 2% после сокращения добычи Саудовской Аравии

5 июня 2023, 13:18
Цены на нефть стремительно возросли на более чем 2% вскоре после объявления Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, о сокращении добычи.

По данным агентства Reuters, 5 июня фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до отметки в $77,64 за баррель, что является ростом на $1,5 или 2%, пишет газета «Известия».

Американская нефть марки West Texas Intermediate также выросла на 2%, или на $1,41 за баррель, достигнув уровня в $73,15 за баррель. Это произошло в ответ на новости о сокращении добычи нефти со стороны Саудовской Аравии.

Подобные события и изменения в добыче нефти часто оказывают значительное влияние на мировые рынки энергоресурсов и могут привести к колебаниям цен на нефть.

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