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Не реже одного раза в месяц. Хоценко поручил больше общаться с жителям омских районов

5 июня 2023, 04:56
Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

Виталий Хоценко дал важное поручение главам районов Омской области

Чиновники также будут помогать волонтерам, которые плетут маскировочные сети для участников СВО.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко регулярно ездит по муниципальным районам и проводит встречи с местными, отметили в пресс-центре облправительства. На общение с сельчанами он тратит несколько часов, чего ждет и от руководителей районов.

«Есть большой запрос на общение людей с представителями власти. Уважаемые главы, прошу как минимум раз в месяц в районном центре проводить сходы, организовывать выездные встречи. Нужно открыто общаться с людьми», — обратился к чиновникам Хоценко.

Вместе с этим поручением врио губернатора также дал и другое, которое касается поддержки волонтерского движения. Хоценко обратил на это внимание во время поездки в Азовский район. Сельчане рассказали ему, что изготовителям маскировочных сетей для СВО нужна помощь. Например, в приобретении расходных материалов. Но, конечно, содействие власти не помешало бы всему добровольческому движению.

«Прошу глав муниципалитетов взять данный вопрос на личный контроль и организовать на постоянной основе оказание такой помощи инициативным гражданам, привлечь к этой работе бизнес», — наказал Виталий Хоценко.

Председатель правительства Омской области Алексей Ромахин будет координировать соответствующую работу.

Ранее Город55 писал о мошенниках, которые собирают деньги для помощи участникам СВО, представляясь волонтерами гумцентра Омской области.

В Омске появились мошенники, собирающие деньги на нужды СВО от имени гумцентра
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Алексей Ромахин#Политика#Общество#Бизнес#Поддержка#Волонтеры#Маскировочные сети#Помощь участникам СВО#Сво#Власть и народ
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