Не реже одного раза в месяц. Хоценко поручил больше общаться с жителям омских районов

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко регулярно ездит по муниципальным районам и проводит встречи с местными, отметили в пресс-центре облправительства. На общение с сельчанами он тратит несколько часов, чего ждет и от руководителей районов.
«Есть большой запрос на общение людей с представителями власти. Уважаемые главы, прошу как минимум раз в месяц в районном центре проводить сходы, организовывать выездные встречи. Нужно открыто общаться с людьми», — обратился к чиновникам Хоценко.
Вместе с этим поручением врио губернатора также дал и другое, которое касается поддержки волонтерского движения. Хоценко обратил на это внимание во время поездки в Азовский район. Сельчане рассказали ему, что изготовителям маскировочных сетей для СВО нужна помощь. Например, в приобретении расходных материалов. Но, конечно, содействие власти не помешало бы всему добровольческому движению.
«Прошу глав муниципалитетов взять данный вопрос на личный контроль и организовать на постоянной основе оказание такой помощи инициативным гражданам, привлечь к этой работе бизнес», — наказал Виталий Хоценко.
Председатель правительства Омской области Алексей Ромахин будет координировать соответствующую работу.
Ранее Город55 писал о мошенниках, которые собирают деньги для помощи участникам СВО, представляясь волонтерами гумцентра Омской области.