Не реже одного раза в месяц. Хоценко поручил больше общаться с жителям омских районов

Вместе с этим поручением врио губернатора также дал и другое, которое касается поддержки волонтерского движения. Хоценко обратил на это внимание во время поездки в Азовский район. Сельчане рассказали ему, что изготовителям маскировочных сетей для СВО нужна помощь. Например, в приобретении расходных материалов. Но, конечно, содействие власти не помешало бы всему добровольческому движению.