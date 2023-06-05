На Камчатке подросток, ранивший своего отца при самообороне, предстанет перед судом

По предварительным данным, пьяный отец ворвался в квартиру, где проживал подросток со своей матерью. В связи с предыдущими случаями избиений со стороны отца, мальчик испугался, что его начнут снова бить и наказывать, и решил обороняться, взяв ножи. В результате возникшей драки подросток нанес своему отцу ряд травм, пишет ФедералПресс.