На Камчатке подросток, ранивший своего отца при самообороне, предстанет перед судом

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По предварительным данным, пьяный отец ворвался в квартиру, где проживал подросток со своей матерью. В связи с предыдущими случаями избиений со стороны отца, мальчик испугался, что его начнут снова бить и наказывать, и решил обороняться, взяв ножи. В результате возникшей драки подросток нанес своему отцу ряд травм, пишет ФедералПресс.
В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Подросток признал свою вину. В настоящее время он находится в Камчатском центре социальной помощи семье и детям.
Правоохранительные органы также проведут проверку в отношении отца, который ранее применял физическое насилие в отношении своего сына.