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На Камчатке подросток, ранивший своего отца при самообороне, предстанет перед судом

5 июня 2023, 07:36
Уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который во время обороны ранил своего 40-летнего отца, завершено, и он предстанет перед судом. Инцидент произошел 23 апреля в Камчатском крае.

По предварительным данным, пьяный отец ворвался в квартиру, где проживал подросток со своей матерью. В связи с предыдущими случаями избиений со стороны отца, мальчик испугался, что его начнут снова бить и наказывать, и решил обороняться, взяв ножи. В результате возникшей драки подросток нанес своему отцу ряд травм, пишет ФедералПресс.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Подросток признал свою вину. В настоящее время он находится в Камчатском центре социальной помощи семье и детям.

Правоохранительные органы также проведут проверку в отношении отца, который ранее применял физическое насилие в отношении своего сына.

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