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Могла ослепнуть или умереть. Омские врачи спасли десятилетнюю девочку с гноем в носу

5 июня 2023, 03:54
Фото: минздрав Омской областт

В Омске ЛОР-хирурги спасли десятилетнюю девочку от слепоты и смерти

Юная пациентка поступила к медикам в достаточно тяжелом состоянии.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили о чудесном спасении десятилетнего ребенка. У девочки наблюдались насморк долгое время и заложенность носа. Кроме того, о воспалительном процессе в организме говорили повышенная температура и отекший левый глаз.

«Операции на растущем, развивающемся организме отличаются от хирургических вмешательств у взрослого человека. От эффективности лечения заболеваний, патологий, последствий травм в детском возрасте во многом зависит здоровье и самочувствие человека в течение всей жизни», — отметили в областном минздраве.

Девочку в ЛОР-отделение ГДКБ № 3 отправил офтальмолог. Когда ребенок прибыл к медикам, состояние было достаточно тяжелым. Были воспалены все пазухи носа, появился абсцесс левой орбиты, из-за чего возник риск потери зрения и развития сепсиса. Специалисты экстренно провели необходимую диагностику и операцию.

После девочке назначили антибактериальное противовоспалительное физиолечение. Где-то через месяц пациентку детской клинической больницы выписали. Зрение ребенка полностью восстановлено, а пазухи носа санированы, рассказала ведущий оперирующий ЛОР-хирург, заведующая ЛОР-отделением ГДКБ №3 Юлия Калугина.

Ранее Город55 писал о спасении 85-летней пациентки. Женщина упала в обморок у себя дома, родственники вовремя вызвали скорую помощь.

Омские медики спасли жизнь 85-летней женщине
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Дети#Здоровье#Сепсис#Операция#Минздрав Омской области#Смерть ребенка
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