Могла ослепнуть или умереть. Омские врачи спасли десятилетнюю девочку с гноем в носу

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
В региональном министерстве здравоохранения сообщили о чудесном спасении десятилетнего ребенка. У девочки наблюдались насморк долгое время и заложенность носа. Кроме того, о воспалительном процессе в организме говорили повышенная температура и отекший левый глаз.
«Операции на растущем, развивающемся организме отличаются от хирургических вмешательств у взрослого человека. От эффективности лечения заболеваний, патологий, последствий травм в детском возрасте во многом зависит здоровье и самочувствие человека в течение всей жизни», — отметили в областном минздраве.
Девочку в ЛОР-отделение ГДКБ № 3 отправил офтальмолог. Когда ребенок прибыл к медикам, состояние было достаточно тяжелым. Были воспалены все пазухи носа, появился абсцесс левой орбиты, из-за чего возник риск потери зрения и развития сепсиса. Специалисты экстренно провели необходимую диагностику и операцию.
После девочке назначили антибактериальное противовоспалительное физиолечение. Где-то через месяц пациентку детской клинической больницы выписали. Зрение ребенка полностью восстановлено, а пазухи носа санированы, рассказала ведущий оперирующий ЛОР-хирург, заведующая ЛОР-отделением ГДКБ №3 Юлия Калугина.
Ранее Город55 писал о спасении 85-летней пациентки. Женщина упала в обморок у себя дома, родственники вовремя вызвали скорую помощь.