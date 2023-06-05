Мэр Омска поручил разобраться с трагедией на футбольной площадке, где погиб мужчина

Несчастный случай произошел вечером 2 июня около 20:30 часов. Как сообщили очевидцы, на молодого человека упали незакрепленные футбольные ворота. На территории комплекса, как рассказали свидетели трагедии, не было медика и аптечки. В результате, мужчина скончался. У него остались жена и двое детей.