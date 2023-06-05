Мэр Омска поручил разобраться с трагедией на футбольной площадке, где погиб мужчина

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
В Омске разберутся в деталях трагедии на футбольной площадке на «Пиратском острове», где мужчину насмерть придавило воротами. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил мэр города Сергей Шелест в свое телеграм-канале.
«Дал поручение главе Кировского округа и департаменту общественной безопасности разобраться во всех обстоятельствах трагического происшествия с падением футбольных ворот на пляжной спортплощадке в КАО», — написал градоначальник.
Несчастный случай произошел вечером 2 июня около 20:30 часов. Как сообщили очевидцы, на молодого человека упали незакрепленные футбольные ворота. На территории комплекса, как рассказали свидетели трагедии, не было медика и аптечки. В результате, мужчина скончался. У него остались жена и двое детей.