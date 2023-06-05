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Мэр Омска поручил разобраться с трагедией на футбольной площадке, где погиб мужчина

5 июня 2023, 08:04
Фото: 1MI
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У погибшего омича остались жена и двое детей.

В Омске разберутся в деталях трагедии на футбольной площадке на «Пиратском острове», где мужчину насмерть придавило воротами. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил мэр города Сергей Шелест в свое телеграм-канале.

«Дал поручение главе Кировского округа и департаменту общественной безопасности разобраться во всех обстоятельствах трагического происшествия с падением футбольных ворот на пляжной спортплощадке в КАО», — написал градоначальник.

Несчастный случай произошел вечером 2 июня около 20:30 часов. Как сообщили очевидцы, на молодого человека упали незакрепленные футбольные ворота. На территории комплекса, как рассказали свидетели трагедии, не было медика и аптечки. В результате, мужчина скончался. У него остались жена и двое детей.

Остались жена и дети. Омича насмерть придавило футбольными воротами
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#Евгений Игишев#Происшествия#Мэр Омска#Сергей шелест#Трагедия#Смерть#Несчастный случай#Омск
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