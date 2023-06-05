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Published Сегодня, 18:01

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Изъята партия опасного алкоголя в Нижегородской области

5 июня 2023, 18:01
Полицейские Нижегородской области обнаружили оптовый склад, на котором хранилась партия опасной алкогольной продукции, использование которой привело к массовому отравлению в других регионах, сообщили в региональном управлении МВД России.

В заявлении МВД отмечается, что партия алкогольной продукции была изъята, пишет RT.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из оборота всю продукцию под названием «Мистер Сидр» после массовых отравлений алкоголем.

По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, число жертв отравления контрафактным сидром в регионе достигло 16 человек.

Предприниматель из Самарской области уже был задержан в связи с этим делом об отравлении жителей.

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