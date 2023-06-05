Изъята партия опасного алкоголя в Нижегородской области

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В заявлении МВД отмечается, что партия алкогольной продукции была изъята, пишет RT.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из оборота всю продукцию под названием «Мистер Сидр» после массовых отравлений алкоголем.
По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, число жертв отравления контрафактным сидром в регионе достигло 16 человек.
Предприниматель из Самарской области уже был задержан в связи с этим делом об отравлении жителей.