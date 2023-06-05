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Из расписания омского аэропорта убрали вечерний ежедневный рейс в Шереметьево

5 июня 2023, 06:15
Фото: 1MI
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Самолет «Аэрофлота» отправлялся из Омска в Москву в 17:15.

Компания «Аэрофлот» с 1 июня отменила ежедневный вечерний рейс в аэропорт Москвы Шереметьево. Он выполнялся в 17:15. У перевозчика осталось только два утренних вылета из Омска — в 5:50 и 8:05.

Теперь в расписании омского аэропорта только 7 ежедневных вылетов в столицу:

  • В 05:05 — авиакомпания «Победа»;
  • В 05:50 — авиакомпания «Аэрофлот»;
  • В 06:35 — авиакомпания «Уральские авиалинии»;
  • В 06:55 — авиакомпания «Сибирь»;
  • В 08:05 — авиакомпания «Аэрофлот»;
  • В 17:15 — авиакомпания «Россия»;
  • В 17:35 — авиакомпания «Сибирь».

Ранее омский аэропорт составил список самых непунктуальных авиакомпаний по итогам мая. Самым «опаздывающим» перевозчиком месяца стали «Уральские авиалинии». 65% рейсов авиакомпании откладывались и переносились по каким-либо причинам. Далее в списке идут «СмартАвиа» (у перевозчика задерживается 44% рейсов) и «Азимут» (22%).

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#Евгений Игишев#Аэропорт#Омский аэропорт#Самолет#Рейс#Авиакомпания#Аэропорт Шереметьево#Общество#Омск#Омская область
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