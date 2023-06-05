Из расписания омского аэропорта убрали вечерний ежедневный рейс в Шереметьево

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Компания «Аэрофлот» с 1 июня отменила ежедневный вечерний рейс в аэропорт Москвы Шереметьево. Он выполнялся в 17:15. У перевозчика осталось только два утренних вылета из Омска — в 5:50 и 8:05.
Теперь в расписании омского аэропорта только 7 ежедневных вылетов в столицу:
Ранее омский аэропорт составил список самых непунктуальных авиакомпаний по итогам мая. Самым «опаздывающим» перевозчиком месяца стали «Уральские авиалинии». 65% рейсов авиакомпании откладывались и переносились по каким-либо причинам. Далее в списке идут «СмартАвиа» (у перевозчика задерживается 44% рейсов) и «Азимут» (22%).