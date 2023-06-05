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Фитнес-тренер: После 18 часов есть можно

5 июня 2023, 19:56
Фитнес-тренер Анастасия Медведева опровергла распространенные мифы о правильном питании и похудении.

В интервью Pravda.Ru она пояснила, что совет не есть после 18:00 неверен, поскольку энергорасход происходит весь день и ночь. «Важно потреблять не более своей нормы калорий. Распределение калорий менее важно, » — говорит эксперт.

Но самым опасным мифом является убеждение, что лучше всего похудеть, уменьшив количество еды до предела: «Это наиболее распространенный и грубый заблуждение, из-за которого ты чувствуешь себя плохо, выглядишь безжизненно и все же не теряешь вес. Организм адаптируется к новому режиму потребления питания и начинает блокировать процессы жиросжигания. Поэтому очень важно следить за количеством потребляемых калорий, » — объясняет тренер.

Она также комментирует заблуждение, что некоторые продукты способствуют жиросжиганию: «Не стоит верить, что какие-то конкретные продукты могут сгорать лишний жир. Самое главное — это количество потребляемых калорий.»

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