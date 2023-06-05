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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Эксперт рассказал о четырех способах раскрыть телефонных мошенников

5 июня 2023, 10:26
Телефонные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, однако существуют простые методы, с помощью которых можно быстро раскрыть злоумышленников. Об этом рассказал Григорий Пащенко, руководитель проекта «КиберМосква», в эфире радио Sputnik.

Во-первых, он рекомендовал делать заказы в службах доставки и интернет-магазинах не под своим именем. Таким образом, если вас позвонят после утечки базы данных в Интернет, вы сразу поймете, что звонят из-за этого, пишет 360.

Часто мошенники пытаются выдать себя за родственников и просить деньги, утверждая, что они попали в беду. Чтобы предотвратить подобное мошенничество, рекомендуется договориться заранее с близкими о кодовом слове, которое нужно будет назвать в случае экстренной ситуации.

Пащенко также отметил, что мошенники, выдающие себя за родственников, часто звонят с незнакомых номеров и утверждают, что у них проблемы с телефоном. Чтобы проверить подлинность номера, можно ввести его в поисковую систему и посмотреть, какая информация по нему доступна.

И последний способ вычислить мошенника — попросить его перезвонить по видеосвязи. Если аферист начнет говорить, что не может это сделать, не стоит ему верить.

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