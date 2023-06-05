Эксперт рассказал о четырех способах раскрыть телефонных мошенников

Пащенко также отметил, что мошенники, выдающие себя за родственников, часто звонят с незнакомых номеров и утверждают, что у них проблемы с телефоном. Чтобы проверить подлинность номера, можно ввести его в поисковую систему и посмотреть, какая информация по нему доступна.