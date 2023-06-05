Движение после железнодорожной катастрофы в Одише, Индия, возобновлено

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Это произошло после серии страшных событий, произошедших 2 июня, когда три поезда столкнулись, оставив за собой трагический баланс в минимум 294 погибших, пишет газета «Известия».
Сначала пассажирский поезд Coromandel Shalimar Express столкнулся с товарным составом, хотя должен был пройти мимо. Множество вагонов перевернулось. Затем поезд Bengaluru-Howrah Superfast Express въехал в сошедшие с рельсов вагоны предыдущих поездов.
После несчастного случая были предприняты усилия для восстановления железнодорожного движения, и компания Indian Railways объявила о возобновлении поездов с ограничением скорости в зоне происшествия. Это позволит восстановить транспортную связь в регионе и облегчить передвижение пассажиров и грузов.