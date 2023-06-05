Движение после железнодорожной катастрофы в Одише, Индия, возобновлено

После несчастного случая были предприняты усилия для восстановления железнодорожного движения, и компания Indian Railways объявила о возобновлении поездов с ограничением скорости в зоне происшествия. Это позволит восстановить транспортную связь в регионе и облегчить передвижение пассажиров и грузов.