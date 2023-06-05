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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Движение после железнодорожной катастрофы в Одише, Индия, возобновлено

5 июня 2023, 13:24
По информации агентства Reuters, движение поездов в районе города Баласор в индийском штате Одиша было возобновлено 5 июня с ограничением скорости.

Это произошло после серии страшных событий, произошедших 2 июня, когда три поезда столкнулись, оставив за собой трагический баланс в минимум 294 погибших, пишет газета «Известия».

Сначала пассажирский поезд Coromandel Shalimar Express столкнулся с товарным составом, хотя должен был пройти мимо. Множество вагонов перевернулось. Затем поезд Bengaluru-Howrah Superfast Express въехал в сошедшие с рельсов вагоны предыдущих поездов.

После несчастного случая были предприняты усилия для восстановления железнодорожного движения, и компания Indian Railways объявила о возобновлении поездов с ограничением скорости в зоне происшествия. Это позволит восстановить транспортную связь в регионе и облегчить передвижение пассажиров и грузов.

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